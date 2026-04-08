«Дом да Винчи» арт-платформа НГОНБ — пространство отдела искусств Новосибирской государственной областной научной библиотеки. Это настоящий уютный дом с кухней, прихожей, гостиной, зонами для отдыха, индивидуальной и групповой работы, мастер-классов, выставок и многого другого. Самым большим достоянием Дома можно считать открытый фонд по искусству, включающий самый большой в сибирском регионе фонд нотных изданий, виниловых пластинок, аудио- и видеодисков, более 6 тыс. книг, журналов и альбомов по искусству, в том числе на иностранных языках. Сюда ты можешь зайти за книжкой, оформив читательский билет или посетить любое мероприятие (концерт, выставку, мастер-классы, лекции и многое другое), которое проходит здесь абсолютно бесплатно. Можно посмотреть фильм на DVD в отдельном зале или послушать пластинки на проигрыватели. Если ты играешь на пианино и тебе нужно тренироваться, ты запросто можешь это сделать здесь. Ну или просто посидеть в интернете со своего ноутбука. Время работы: Понедельник, вторник, среда, воскресенье с 10:00 до 20:00 Четверг, пятница, суббота с 10:00 до 21:45 Последняя пятница каждого месяца — технический день! https://domdavinci.ngonb.ru/
Карта места...