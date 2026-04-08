«Гнездо сороки» — магазин изделий ручной работы от мастеров Сибири. Здесь ты найдёшь: — Украшения: из камней, кристаллов, бетона, бисера, керамики, полимерной глины, эпоксидной смолы, дерева; — Игрушки: коллекционные, вязанные, на каркасе, новогодние, из ваты, дерева, керамики; — Изделия из кожи: сумки, картхолдеры, бумажники, блокноты, браслеты, кольца; — Косметику: крема, парфюм, масляные духи, диффузоры, мыло, бомбочки для ванн, дезодоранты, мисты; — Музыкальные инструменты: варганы, калимбы, глюкофоны. — Керамику: кружки, тарелки, подсвечники, мыльницы, статуэтки, кувшины, кашпо; — Свечи из вощины, кокосовые, соевые, фигурные, парфюмированные; — Картины: масло, акрил, акварель, береста. Режим работы: Понедельник — выходной! Вторник — воскресенье с 11:00 до 20:00