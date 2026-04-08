Здесь тебе помогут реализовать свои идеи и раскрыть творческий потенциал, а также научит общаться с самими собой и окружающими на языке искусства. В студии работают профессионалы по таким направлениям, как: — Гитара (классика, акустика, электро, бас, укулеле) — Вокал (эстрадный, народный, рок, хоровое пение) — Перкуссия (джембе, кахон, этнические барабаны) — Барабаны — Флейта (поперечная флейта (оркестровая), блок-флейта, флейта Пана, кена, кеначо, окарина, бансури) — Сольфеджио, музыкальная теория — Ритмика — Аранжировка — Запись и сведение А ещё есть: — Академическая живопись — Современное искусство — Скетчинг — Иллюстрация Здесь регулярно проводятся мероприятия (квартирники, концерты, мастер-классы), способствующие наработке умения исполнения, а также внеучебная деятельность (вечера кино, настольных игр, и т.д.). Время работы (по предварительной записи): Понедельник — воскресенье с 9:00 до 00:00