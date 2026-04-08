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Цоколь

Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16

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Арт-пространство «Цоколь» — площадка под мероприятия на 780 кв. метров в самом центре Новосибирска, в 3 минутах от метро «Площадь Ленина», с двумя залами и вместимостью до 300 человек. Ты можешь арендовать помещение для собственного мероприятия или прийти сюда в качестве гостя. Здесь проходят выставки, вечеринки, лекции, концерты, творческие встречи с писателями. Время работы: Понедельник — воскресенье с 12:00 до 21:00 Вход в арт-пространство со двора, на двери есть табличка.
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