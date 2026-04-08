Арт-резиденция «Респект» – открытое пространство, направленное на развитие искусства (изобразительное искусство; современное искусство (граффити, фото- и видеоарт), декоративно-прикладное искусство, ремёсла, исполнительское искусство). Здесь любой молодой человек в возрасте от 14 до 35 лет может бесплатно посетить мастер-классы, лекции, а главное – реализовать свои творческие идеи: — Провести мероприятие; — Снять танцевальное или художественное видео; — Нарисовать картину и всё, что душе угодно. Также любой человек может стать резидентом и получить место в мастерской, оборудование и творческих единомышленников.