Каникулы — это творческий оазис в Новосибирске, где локальные бренды встречаются с яркими событиями, а душа отдыхает в празднике вдохновения. Тут ты найдёшь магазин-сокровищницу с эксклюзивными подарками: от изящных аксессуаров и интерьерных мелочей до авторских изделий. Здесь собраны работы не только сибирских мастеров, но и уникальные бренды с других городов России. Это пространство, где оживают идеи: — Тематические мастер-классы, где ты станешь творцом и сделаешь красивое изделие; — Арт-вечера, лекции, кинопоказы при свечах с разговорами об искусстве; — Встречи с единомышленниками в уютной атмосфере, пропитанной теплом и креативом. Режим работы: с 13:00 до 20:00 без обеда, выходных и предварительной записи.