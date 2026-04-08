  1. Новосибирск
  2. Места
  3. Арт-пространства

Каникулы

Новосибирск, улица Свердлова, 11

Телефон

Telegram

Каникулы — это творческий оазис в Новосибирске, где локальные бренды встречаются с яркими событиями, а душа отдыхает в празднике вдохновения. Тут ты найдёшь магазин-сокровищницу с эксклюзивными подарками: от изящных аксессуаров и интерьерных мелочей до авторских изделий. Здесь собраны работы не только сибирских мастеров, но и уникальные бренды с других городов России. Это пространство, где оживают идеи: — Тематические мастер-классы, где ты станешь творцом и сделаешь красивое изделие; — Арт-вечера, лекции, кинопоказы при свечах с разговорами об искусстве; — Встречи с единомышленниками в уютной атмосфере, пропитанной теплом и креативом. Режим работы: с 13:00 до 20:00 без обеда, выходных и предварительной записи.
Карта места...

Ещё арт-пространства в городе Новосибирск

Респект

улица Никитина, 70
Карточка

Кубрик

Октябрьский район
Карточка

Арт-House

Владимировская улица, 10
Карточка

Fluffy Space

улица Крылова, 36
Карточка

Каникулы

улица Свердлова, 11
Карточка

Студия искусств «Инди»

улица Николаева, 16
Карточка

Цоколь

Вокзальная магистраль, 16
Карточка

Дом да Винчи

Коммунистическая улица, 34
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста