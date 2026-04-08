Мультиплекс «Формула Кино Аура» в ТРЦ «Аура» входит в состав Объединенной сети «Кино Окко», «Синема Парк», «Формула Кино» и представляет собой 9 кинозалов, рассчитанных на 1528 мест. Как и во всех кинотеатрах Объединенной сети, здесь действует программа лояльности «Бонус», по которой ты сможешь накапливать бонусные баллы и в дальнейшем использовать их для оплаты и бронирования билетов, оплаты покупок в кинобарах и получать эксклюзивные дисконтные предложения. Помимо классического жанрового кино, мировых, российских блокбастеров и лучших анимационных проектов, здесь демонстрируют фестивальное кино, показывают лучшие театральные постановки со всего мира, спортивные трансляции, а также музыкальные концерты, снятые для большого экрана. Кинотеатр находится на 4 этаже, рядом с семейным досуговым центром «Джунгли Сити». Режим работы: Понедельник - воскресенье с 10:00 до 3:00 https://aura.planeta-mall.ru/entertainment/52279
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