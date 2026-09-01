ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

История бетона

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами. Перед сеансом программный директор кинотеатра «Победа» Денир Курбанджанов расскажет, как через историю бетона картина становится размышлением о быстротечности времени и бренности всего сущего. О фильме: Посещение мастер-класса по созданию шаблонных мелодрам наталкивает наблюдателя на необычную идею. Он решает применить формулу коммерческого кино к исследованию самого серого и обыденного городского материала. Однако привычные законы индустрии быстро рушатся под тяжестью жизненного хаоса. Столкновение романтических клише и уличной повседневности превращается в ироничное размышление о поиске свободы и хрупкости окружающего мира.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Бег – это свобода
Бег – это свобода
по подписке
Сделано в Милане: история Армани и итальянской моды
Сделано в Милане: история Армани и итальянской моды
по подписке
Овсянка для чемпионов
Овсянка для чемпионов
по подписке
Сумерки
Сумерки
по подписке
Биостанция Анива: дело длинной воли
Биостанция Анива: дело длинной воли

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста