Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами. Перед сеансом программный директор кинотеатра «Победа» Денир Курбанджанов расскажет, как через историю бетона картина становится размышлением о быстротечности времени и бренности всего сущего. О фильме: Посещение мастер-класса по созданию шаблонных мелодрам наталкивает наблюдателя на необычную идею. Он решает применить формулу коммерческого кино к исследованию самого серого и обыденного городского материала. Однако привычные законы индустрии быстро рушатся под тяжестью жизненного хаоса. Столкновение романтических клише и уличной повседневности превращается в ироничное размышление о поиске свободы и хрупкости окружающего мира.