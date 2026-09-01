Канье Уэст: Во имя кого?
улица Ленина, 7
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Фильм из фестиваля «Beat Weekend-2026». О фильме: Шестилетняя хроника жизни на грани триумфа и краха превращается в честный портрет культурного идола. Камера фиксирует изнанку славы без приукрашивания и закадровых суждений. Герой проходит через семейный распад, ментальные испытания и духовные поиски. Это пронзительное наблюдение за человеком, пытающимся удержать ускользающую реальность. Фильм представит и обсудит со зрителями музыковед, доцент кафедры теории музыки и композиции Новосибирской консерватории Наталья Санникова.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи