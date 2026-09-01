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  1. Новосибирск
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Канье Уэст: Во имя кого?

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Фильм из фестиваля «Beat Weekend-2026». О фильме: Шестилетняя хроника жизни на грани триумфа и краха превращается в честный портрет культурного идола. Камера фиксирует изнанку славы без приукрашивания и закадровых суждений. Герой проходит через семейный распад, ментальные испытания и духовные поиски. Это пронзительное наблюдение за человеком, пытающимся удержать ускользающую реальность. Фильм представит и обсудит со зрителями музыковед, доцент кафедры теории музыки и композиции Новосибирской консерватории Наталья Санникова.

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