Фильм из фестиваля «Beat Weekend-2026». О фильме: Шестилетняя хроника жизни на грани триумфа и краха превращается в честный портрет культурного идола. Камера фиксирует изнанку славы без приукрашивания и закадровых суждений. Герой проходит через семейный распад, ментальные испытания и духовные поиски. Это пронзительное наблюдение за человеком, пытающимся удержать ускользающую реальность. Фильм представит и обсудит со зрителями музыковед, доцент кафедры теории музыки и композиции Новосибирской консерватории Наталья Санникова.