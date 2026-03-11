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Дневник как инструмент самопознания

Новый Акрополь, Ядринцевская улица, 18

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Философский практикум. Многие, кто хотел лучше понять себя, в тот или иной период жизни вели дневник. Ты слышал о «Мартирологе» Андрея Тарковского, записках Леонардо да Винчи, дневнике императора–философа Марка Аврелия? Дневник — это очень эффективный способ учиться искусству жизни. Практикум – это лишь первый шаг, чтобы: — развивать внимание — узнавать себя — распознавать мотивы выборов в жизни — формулировать жизненные принципы — ставить задачи — учиться быть благодарным — жить наполненной жизнью На встрече ты узнаешь практические рекомендации и упражнения, которыми в дальнейшем можно пользоваться как методом или моделью ведения дневника. По кнопке «Купить билет» ты можешь прочитать дополнительную информацию и посмотреть видео о том, как найти вход в культурный центр «Новый Акрополь». Билеты можно приобрести на месте в день мероприятия.

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