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Всегда говори «Да!»

Кабаре — кафе «Бродячая собака»
Каменская улица, 32

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1200₽
Возраст 16+
Стендап
Необычное

Про событие

Иммерсивно-психологический стендап. Кастинг, на котором ты решаешь, кто останется в фильме под названием «Моя жизнь»! В твоей жизни слишком много артистов. Один виртуозно играет обиженного. Второй блистательно исполняет роль «Ты всё неправильно поняла». Третий годами гастролирует с номером «Я просто такой человек». Пора устроить им кастинг! На иммерсивном психологическом стендапе ты займёшь место в жюри, оценишь знакомые типажи и решишь, кому пора сказать: «Спасибо за участие. Мы вам не перезвоним». Тебя ждут живой юмор, сарказм, неожиданные повороты и ситуации, в которых ты наверняка узнаешь себя, родственников, коллег — и одного человека, которого лучше не отмечать в комментариях. Никаких скучных лекций. Только юмор, живое взаимодействие и комедийный эффект: «Господи, да это же про меня!» Будет смешно. Иногда неловко. Подозрительно узнаваемо. Все персонажи вымышлены. Совпадения с твоими близкими неизбежны. Ведущая шоу — Наталья Брют, психолог, драматерапевт и человек, который умеет превращать жизненный абсурд в хорошую комедию.

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