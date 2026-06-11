Комедийно-импровизационное шоу Миши Кучеренко, в котором зрители анонимно пишут свои секреты и тайны, в которых хотят признаться (никто не узнает, что это ты). Например: «Я однажды специально испортил подарок, чтобы его не пришлось дарить». Шоу, которое снимет камень с твоей души — и при этом никто не осудит.