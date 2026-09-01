Грязный стендап
улица Ленина, 10А
Начало:
Завершение:
от 1090₽ до 1290₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Легендарный формат, где 4 опытных комика рассказывают свой самый лучший грязный материал, без какой-либо цензуры.
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Был вчера на стендапе, было офигенно, схожу еще точно!!!!