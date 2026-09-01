ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Грязный стендап

Standup room
улица Ленина, 10А

Начало:

Завершение:

от 1090₽ до 1290₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Легендарный формат, где 4 опытных комика рассказывают свой самый лучший грязный материал, без какой-либо цензуры.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Открытый Микрофон
Открытый Микрофон

300₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 890₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Комментарии

А
Аноним
10 ноября 2025, 04:32

Был вчера на стендапе, было офигенно, схожу еще точно!!!!

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста