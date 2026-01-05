Возраст 18+
Стендап
Про событие
Уникальное импровизационное терапевтическое шоу, где зрители делятся своими любыми проблемами, а комики предлагают свои юмористическое решения. Шоу, в котором юмор становится инструментом для снятия стресса, и в котором даже самые трудные ситуации можно превратить в повод для веселья.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи