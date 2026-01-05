Уникальное импровизационное терапевтическое шоу, где зрители делятся своими любыми проблемами, а комики предлагают свои юмористическое решения. Шоу, в котором юмор становится инструментом для снятия стресса, и в котором даже самые трудные ситуации можно превратить в повод для веселья.