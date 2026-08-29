Комедийно-ролевое шоу, где комики отыгрывают роли фэнтезийных персонажей, отправляясь в полное абсурда игровое приключение. Под управлением коварного Мастера игры участники бросают кубики, попадают в нелепые ситуации, принимают безумные решения и пытаются выжить, полагаясь только на свою импровизацию. Новый живой формат полный юмора, неожиданных сюжетных поворотов и эпических сказок, где все в любую минуту может пойти не по плану.