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  1. Новосибирск
  2. События

Подземелья и комики

Standup room
улица Ленина, 10А

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Комедийно-ролевое шоу, где комики отыгрывают роли фэнтезийных персонажей, отправляясь в полное абсурда игровое приключение. Под управлением коварного Мастера игры участники бросают кубики, попадают в нелепые ситуации, принимают безумные решения и пытаются выжить, полагаясь только на свою импровизацию. Новый живой формат полный юмора, неожиданных сюжетных поворотов и эпических сказок, где все в любую минуту может пойти не по плану.

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