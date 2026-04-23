Иван Бобровников
улица Ленина, 10А
Начало:
Завершение:
от 900₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сольный стендап-концерт одного из самых смешных и ярких комиков Сибири, который теперь выступает в Москве. Ваня принимал участие в таких проектах, как «Не спать», шоу «Токсики» и во многих других.
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