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Комики смотрят: «Комната»

Standup room
улица Ленина, 10А

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Стендап
Кино

Про событие

Комедийного шоу, где комики собираются вместе со зрителями в зале, чтобы посмотреть культовые (и не очень) фильмы на большом экране. Формат не предполагает скучного просмотра: всё происходящее на экране мгновенно комментируется, высмеивается и разбирается на цитаты прямо во время показа. На этот раз объектом «кинокритики» станет легендарная «Комната» (2003) — фильм, который по праву носит титул одного из худших в истории кино. Абсурдные диалоги, странная актёрская игра, нелепый сюжет и знаменитая фраза «Ты разрываешь меня на части, Лиза!» — всё это делает просмотр идеальным материалом для живых шуток и интерактива с залом.

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