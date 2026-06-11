Комедийного шоу, где комики собираются вместе со зрителями в зале, чтобы посмотреть культовые (и не очень) фильмы на большом экране. Формат не предполагает скучного просмотра: всё происходящее на экране мгновенно комментируется, высмеивается и разбирается на цитаты прямо во время показа. На этот раз объектом «кинокритики» станет легендарная «Комната» (2003) — фильм, который по праву носит титул одного из худших в истории кино. Абсурдные диалоги, странная актёрская игра, нелепый сюжет и знаменитая фраза «Ты разрываешь меня на части, Лиза!» — всё это делает просмотр идеальным материалом для живых шуток и интерактива с залом.