Фолк-шоу Алины Мосиной

Будут отмечать древний кельтский праздник урожая Самайн (более известный как Хэллоуин). Концерт-ритуал: встречаем переход из светлого времени в магию тьмы — звуком, драйвом и энергией музыки и танцев...