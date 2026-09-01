Кабаре — кафе «Бродячая собака»
Новосибирск, Каменская улица, 32
«Собака» — это ПЯТЬ кабаре в одном — литературное, музыкальное, театральное, интеллектуальное и КУЛИНАРНОЕ; «Собака» — это место, где в меню главное блюдо — впечатления; «Собака» — дом и сцена для новосибирских актёров и музыкантов, которым есть что сказать зрителю; «Собака» — это место, где встречаются люди, неравнодушные к искусству; «Собака» — это место, куда ходят не только кушать, но и слушать; «Собака» — это место, где 30 дней в месяц идут авторские программы и шоу; «Собака» — это место, где вечерний отдых наполняется смыслом; Режим работы: Понедельник — четверг с 17:00 до 1:00 Пятница, суббота с 17:00 до 3:00 Воскресенье с 17:00 до 1:00 Обрати, пожалуйста, внимание, заказать столик по телефону можно только после 16:00. https://www.sobaka.su/
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