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Shredder Pizza

Новосибирск, Коммунистическая улица, 45

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Crazy pizza, retro games, craft beer. Неоновое логово, пропитанное ностальгией. Романтизированные 80-90-е, комиксы, Dendy, аркадные автоматы, жвачки Turbo и всё то, по чему ты так сох в детстве. В меню ты найдёшь безумные пиццы, будто вышедшие из печи Майки, закуски и крафтовое пиво, десерты и молочные коктейли. Пиццерия находится на 3 этаже по адресу улица Коммунистическая, 45. Время работы: Понедельник — четверг с 12:00 до 00:00 Пятница, суббота с 12:00 до 02:00 Воскресенье с 12:00 до 00:00
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Комментарии

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Guls
24 мая 2025, 15:19

Самая вкусная пицца:Р

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