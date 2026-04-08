Crazy pizza, retro games, craft beer. Неоновое логово, пропитанное ностальгией. Романтизированные 80-90-е, комиксы, Dendy, аркадные автоматы, жвачки Turbo и всё то, по чему ты так сох в детстве. В меню ты найдёшь безумные пиццы, будто вышедшие из печи Майки, закуски и крафтовое пиво, десерты и молочные коктейли. Пиццерия находится на 3 этаже по адресу улица Коммунистическая, 45. Время работы: Понедельник — четверг с 12:00 до 00:00 Пятница, суббота с 12:00 до 02:00 Воскресенье с 12:00 до 00:00