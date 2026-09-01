Будут отмечать древний кельтский праздник урожая Самайн (более известный как Хэллоуин). Концерт-ритуал: встречаем переход из светлого времени в магию тьмы — звуком, драйвом и энергией музыки и танцев. Тебя ждут авторские композиции из альбома «Fox’s Notes», интерпретации любимой фолк-музыки, песни на финском и бретонском языках, а также ирландские танцы от студии «NovoSIDA».