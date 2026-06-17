Приготовься испытать и смех, и слёзы, и любовь в весёлой коммуналке! Увлекательный, лёгкий, музыкальный спектакль по мотивам произведений великих сатириков: Зощенко, Аверченко, Хармса, Тэффи представит целый калейдоскоп эмоций и театральных масок. Живая музыка, душевные песни и яркие персонажи покорят твоё сердце. Для зрителей старше 12 лет. Продолжительность: 1 час 30 минут.