И всё заверте...
улица Дуси Ковальчук, 179/2
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Завершение:
от 700₽ до 900₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное
Про событие
Приготовься испытать и смех, и слёзы, и любовь в весёлой коммуналке! Увлекательный, лёгкий, музыкальный спектакль по мотивам произведений великих сатириков: Зощенко, Аверченко, Хармса, Тэффи представит целый калейдоскоп эмоций и театральных масок. Живая музыка, душевные песни и яркие персонажи покорят твоё сердце. Для зрителей старше 12 лет. Продолжительность: 1 час 30 минут.
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