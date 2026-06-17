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Сибирский камерный театр
улица Дуси Ковальчук, 179/2

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 900₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное

Про событие

Приготовься испытать и смех, и слёзы, и любовь в весёлой коммуналке! Увлекательный, лёгкий, музыкальный спектакль по мотивам произведений великих сатириков: Зощенко, Аверченко, Хармса, Тэффи представит целый калейдоскоп эмоций и театральных масок. Живая музыка, душевные песни и яркие персонажи покорят твоё сердце. Для зрителей старше 12 лет. Продолжительность: 1 час 30 минут.

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