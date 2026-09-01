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Сибирский камерный театр

Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, 179/2

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Сибирский камерный театр — это труппа молодых артистов, которая в тандеме с режиссёрами создаёт свой уникальный вид искусства, понятный каждому человеку. Шедевры мировой драматургии, спектакли российских и европейских режиссёров в необычной интерпретации, закрытые показы и шоу. Режим работы: Понедельник - воскресенье с 11:00 до 22:00 https://sibteatr.ru/
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