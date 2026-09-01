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Первый театр

Новосибирск, улица Ленина, 24

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«Первый театр» – это молодежный театр с камерным залом и современными постановками. Созданный в 2008 году, как «первая работа для выпускников театрального института» – так и родилось название – «Первый театр». Поскольку он является отправной точкой для молодых артистов, помогая им делать первые шаги в профессиональной сфере. За время работы в репертуаре театра появилось и появляются спектакли, которые с успехом проходят на различных театральных площадках Новосибирска. В репертуаре имеются спектакли актуальные и для детей, и для взрослых зрителей. Режим работы: Понедельник - выходной! Вторник - воскресенье с 10:00 до 21:00 Перерыв на обед с 13:00 до 14:00 https://1-teatr.ru/
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