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  1. Новосибирск
  2. События

[перенесено] Васса Железнова

Первый театр
улица Ленина, 24

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

В центре сюжета — беспощадная борьба за наследство мужа Вассы Петровны. Ради сохранения своего влияния она идёт на преступления, фальсифицируя завещание, способствуя убийству деверя и опасной свидетельницы, подавляя волю своих сыновей. Пьеса Максима Горького существует в двух вариантах: первоначальном (1910) и переработанном (1935), адаптированном под послереволюционные идеи. В отличие от поздней версии, первоначальный вариант пьесы, который представит «Первый театр», концентрируется на личной трагедии и внутренних противоречиях главной героини. Это позволит тебе проникнуть в глубину её переживаний и увидеть подлинную драму семьи, разъедаемой жаждой наживы и власти. Продолжительность 2 часа.

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