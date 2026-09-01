В центре сюжета — беспощадная борьба за наследство мужа Вассы Петровны. Ради сохранения своего влияния она идёт на преступления, фальсифицируя завещание, способствуя убийству деверя и опасной свидетельницы, подавляя волю своих сыновей. Пьеса Максима Горького существует в двух вариантах: первоначальном (1910) и переработанном (1935), адаптированном под послереволюционные идеи. В отличие от поздней версии, первоначальный вариант пьесы, который представит «Первый театр», концентрируется на личной трагедии и внутренних противоречиях главной героини. Это позволит тебе проникнуть в глубину её переживаний и увидеть подлинную драму семьи, разъедаемой жаждой наживы и власти. Продолжительность 2 часа.