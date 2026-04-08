Новосибирский театр эстрады
Новосибирск, улица Челюскинцев, 15к2
Театр эстрады - это не только театр в обычном его понимании, но и уникальная атмосфера, в которую хочется погружаться снова и снова. Одним из его качеств является особое внимание к деталям: от интерьера, до хостес и официантов. За тридцать минут до начала представления открываются двери зрительного зала, где тебя встречает музыкальное сопровождение и менеджер, который сопроводит тебя до столика и предложит меню. Ты сможешь заказать желаемые напитки и блюда, которые станут аперитивом в ожидании спектакля. В репертуаре театра - театральные шоу и комедийные спектакли от кабаре до иммерсивного перформанса, с интерактивным взаимодействием со зрителями. Режим работы: Понедельник, вторник - выходной! Среда - воскресенье с 15:00 до 23:00 https://nsktheatreestrade.tilda.ws/
Карта места...