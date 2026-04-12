Спектакль о везении, удаче, улыбке Фортуны и выигрышах в жизненных играх, созданный на основе историй зрителей. Locus Solis (лат. «место солнца») — театр, где на сцене разворачивается спектакль о тебе. Актёры импровизируют на основе историй зрителей, рассказанных здесь и сейчас. Спектакли сопровождает живая музыка. Перформанс длится 90 минут и включает 8–10 историй. Locus Solis (лат. «место солнца») — это социальный театр, в котором люди свободно говорят о том, что важно, и обретают опору друг в друге. Благодаря работе с историями и совместным переживаниям участники события чувствуют теплоту, доверие и общность. Работа с историями в безопасном пространстве открывает ресурсы для развития.