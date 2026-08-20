Спектакль по роману Эмиля Ажара. Главный герой Кузен, не найдя родственной души в окружающем его социуме, искренне привязывается к своему питомцу – огромному удаву по имени Голубчик. Разумеется, дружба человека с удавом сразу воспринимается обществом с позиции «среднестатистической нормальности», а значит, главный герой автоматически оказывается за бортом стандартных представлений о жизни. Режиссёр Саша Золотовицкий рассказывает историю, переполненную любовью и надеждой. Мы все знаем, что «человеку нужен человек», но когда в целом мире холодно и пусто, где можно скрыться от одиночества? Кузен пытается спрятаться за словами, проговаривая свою боль и заполняя пустоту фразами, но мир его не слышит, потому что мир тоже одинок. Любопытный факт об авторе романа: в 1970-е годы роман никому неизвестного автора стал настоящим событием. В литературных кругах молодому автору, написавшему «Голубчика», прочили блестящее будущее, задаваясь вопросом: кто он такой? В 1975 году таинственный Эмиль Ажар получил Гонкуровскую премию за роман «Вся жизнь впереди», а спустя какое-то время стало известно, что под маской молодого автора скрывался известный писатель и литературный мистификатор Ромен Гари. К слову сказать, Ромен Гари уже получал в своё время Гонкуровскую премию, которая присуждается только раз в жизни. Так писатель стал единственным в истории дважды лауреатом «Гонкура».