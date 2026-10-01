Премьера иммерсивного психологического шоу об отношениях. «Ты меня не слышишь!» — «А ты нормально объясни!» Сначала ты узнаешь в сценах своего партнёра. А потом, возможно, и себя. Почему исчезает романтика? Кто кому должен? И как два носка на полу становятся причиной семейного кризиса? Психологи Наталья Брют и Егор Юрченко разыграют знакомые ситуации и поспорят о деньгах, ревности, внимании и вечном «сам должен был догадаться». Три раунда — от романтических ожиданий до манипуляций и установок «Мужчина должен обеспечивать» и «Мудрая женщина всегда уступает». Юмор, острые вопросы и живой разговор с залом. В финале — смена ролей: ведущие, а затем и желающие зрители попробуют защитить позицию друг друга. У тебя будет возможность увидеть знакомый конфликт с другой стороны и лучше понять себя. Приходи парой, с друзьями или самостоятельно. Будет что обсудить по дороге домой.