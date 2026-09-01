Премьера спектакля по мотивам мистических радиоэфиров легендарной станции «Coast to Coast AM». Это 80-е, планета засыпает под вой электрогитар и шум радиоволн. Два радиоведущих в студии знают все самые безумные городские легенды, теории заговора и паранормальные явления. Их голоса — единственный свет в ночи для миллионов. Но что будет, если они решат пошутить? Не над кем-то, а над всей планетой сразу? Они объявляют о конце света, чтобы поднять рейтинги. Их розыгрыш слишком убедителен. Паника расползается от побережья до побережья. Они теряют контроль над своей шуткой. Их слова становятся последней надеждой для тех, кто искал знамение. Узнай, чем закончится эта ночь в эфире, и как далеко зайдёт вера их слушателей. Спектакль «Ночной эфир» — не верьте всему, что слышите. В ролях: Евгений Осокин, Евгений Варава. Для зрителей старше 16 лет.