Спецпоказ документального фильма и творческая встреча с режиссёром Натальей Саврас. О фильме: Екатеринбург — новая столица моды? Как получилось, что вдали от признанных центров индустрии рождается собственная модная волна? Здесь дизайнеры создают вещи, опережающие рынок, учатся переводить уральский культурный код на современный язык и ищут способы соединить авторскую идею с реальным производством. Пока одни готовят коллекции для международных подиумов, другие восстанавливают сотрудничество с крупными, но далёкими от запросов брендов фабриками, без которых мода рискует остаться лишь красивой задумкой. Но как выстроить целую отрасль там, где разорваны связи?.. И что происходит с этим движением, когда амбиции сталкиваются с кризисом, а будущее приходится «перешивать» буквально на ходу? Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.