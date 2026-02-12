Комики смотрят: «Гарри Поттер и философский камень»
улица Ленина, 10А
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Стендап
Кино
Про событие
Комедийного шоу, где комики собираются вместе со зрителями в зале, чтобы посмотреть культовые (и не очень) фильмы на большом экране. Формат не предполагает скучного просмотра: всё происходящее на экране мгновенно комментируется, высмеивается и разбирается на цитаты прямо во время показа.
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