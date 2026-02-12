Комедийного шоу, где комики собираются вместе со зрителями в зале, чтобы посмотреть культовые (и не очень) фильмы на большом экране. Формат не предполагает скучного просмотра: всё происходящее на экране мгновенно комментируется, высмеивается и разбирается на цитаты прямо во время показа.