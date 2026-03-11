Он выжил в Троянской войне, спасся из шторма, перехитрил циклопа, вырвался из объятий волшебницы Цирцеи и нимфы Калипсо, избежал плена сирен, прошел через Сциллу и Харибду, побывал в царстве мертвых – и остался невредим. И все же Одиссей – не титан и не бог. Он – человек. Тело его в шрамах, но все еще полно сил, а вот израненной души не видит никто, и никто не в силах разделить тревожащие его кровавые воспоминания, из-за которых он не может спать по ночам. 20 лет ждёт его Пенелопа. 20 лет Телемах растёт без отца. 20 лет Одиссей делает всё, чтобы вернуться домой – в мир и покой. Но его Итака остаётся недостижимой мечтой. «Боги не хотят, чтобы ты вернулся. Судьбе не угодно, чтобы ты вернулся. Но ты вернёшься», – слышит в прорицании Одиссей. Однако эпос не может закончиться идиллией. И борьба с непрошеной ролью, которой человека наделили боги, не завершена. Бесконечная одиссея в поисках своего предназначения продолжается. Продолжительность: 3 часа с одним антрактом. Ближайшие даты: 13 ноября 18:30 14 ноября 18:00 9 декабря 18:30 10 декабря 18:30