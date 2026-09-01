«Нет добрых или злых людей, есть лишь хорошие или плохие деяния, и между ними мечутся человеческие особи» Почему неразделенная любовь неизменно кажется нам чем-то постыдным и унизительным? Отчего нам так нестерпимо нужно знать — любит ли партнер так же сильно, как ты? Что мы будем делать с этим знанием, когда откроется правда? Справимся ли со своей гордыней, или наоборот, всецело пойдем у нее на поводу? Диана Помрей узнает однажды такую правду про своего возлюбленного Ришара и принимает ряд решений, разобраться в которых не так-то просто. Хладнокровно мстит ли она Ришару, или искренне желает ему счастья? Терпеливо, мазохистски ждет справедливого возмездия или продолжает с любовью заботиться о нем? Кто она — циничный кукловод или героиня, готовая на самопожертвование? — ответы на эти вопросы ты узнаешь во время спектакля. Продолжительность 2 часа 30 минут с антрактом.