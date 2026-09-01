ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Тектоника чувств

Красный факел
улица Ленина, 19

Начало:

Завершение:

от 2800₽ до 4000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

«Нет добрых или злых людей, есть лишь хорошие или плохие деяния, и между ними мечутся человеческие особи» Почему неразделенная любовь неизменно кажется нам чем-то постыдным и унизительным? Отчего нам так нестерпимо нужно знать — любит ли партнер так же сильно, как ты? Что мы будем делать с этим знанием, когда откроется правда? Справимся ли со своей гордыней, или наоборот, всецело пойдем у нее на поводу? Диана Помрей узнает однажды такую правду про своего возлюбленного Ришара и принимает ряд решений, разобраться в которых не так-то просто. Хладнокровно мстит ли она Ришару, или искренне желает ему счастья? Терпеливо, мазохистски ждет справедливого возмездия или продолжает с любовью заботиться о нем? Кто она — циничный кукловод или героиня, готовая на самопожертвование? — ответы на эти вопросы ты узнаешь во время спектакля. Продолжительность 2 часа 30 минут с антрактом.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Анна Каренина
Анна Каренина
c
по

от 500₽

Невидимый слон
Невидимый слон

1400₽

Учитель танцев
Учитель танцев

от 600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста