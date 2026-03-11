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Петерс

Старый дом
Большевистская улица, 45

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль по рассказу Татьяны Толстой. Здесь голубые и воздушные женщины парят, как весенние облачка, Петербург хлещет «дождевыми оплеухами по близорукому лицу, по фетровой шляпе, по «пузечку», а тёмный знаток нехороших вещей всё время заводит не в ту сторону. Желания Петерса – проснуться, глотнуть свежей родниковой воды жизни, окунуться в её стремительные воды — рифмуются с мечтами каждого из нас. Но способна ли реальность ответить романтическому порыву героя? Или шиллеровские грёзы всего лишь часть детских фантазий? Известные актёры театра раскрываются не только в драматическом плане, но и в совершенно новом амплуа. Инструментами их превращений стали пространство, время и собственные индивидуальности. Они проводят зрителей спектакля через ХХ столетие, чтобы оказаться в нынешнем времени и по-настоящему всмотреться в почти вековую жизнь Петерса, обаятельного неудачника и тайного выдумщика альтернативных миров. Продолжительность: 2 часа 30 минут с антрактом.

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