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Бег – это свобода

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Фильм из фестиваля «Beat Weekend-2026». О фильме: Ещё полвека назад любительские пробежки казались странным чудачеством, а бег на длинные дистанции оставался уделом профессионалов. Однако стремление к личной независимости подтолкнуло энтузиастов выйти за пределы привычных стадионов. Городские улицы превратились в арену борьбы за равенство и самовыражение. Этот тихий протест перерос в масштабную культурную революцию, сделавшую движение универсальным символом внутренней свободы. После просмотра тебя ждёт живой разговор с известными бегунами Новосибирска. Гости обсудят фильм, вспомнят свои забеги и ответят на вопросы зала: Егор Егошин — управляющий партнёр пиар-агентства «АГТ-Сибирь». Пробежал более 60 полумарафонов, 5 марафонов и один двойной марафон. Уже год как отказался от бега — и, возможно, расскажет, почему. Алексей Балкин — сооснователь сети кофеен «Бодрый день», организатор поп-ап-пробежек и клуба «Трусцой». Поделится, как бег становится сообществом и стилем жизни. Елена Седова — многократная чемпионка России в беге на длинные дистанции. Расскажет о профессиональном спорте, больших стартах и внутренней свободе, которую даёт бег.

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