Спецпоказ на итальянском языке с русскими субтитрами. О фильме: Молодая переводчица разрывает исчерпавшие себя отношения и погружается в бесцельные блуждания по знойному городу. На бирже среди финансового хаоса и погони за наживой она знакомится с энергичным биржевым агентом. Вспыхнувшая страсть сталкивает два противоположных характера, обнажая эмоциональную глухоту и внутреннюю пустоту. Герои блуждают по безлюдным улицам геометрических кварталов, тщетно пытаясь преодолеть стену взаимного отчуждения.