ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Затмение

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Спецпоказ на итальянском языке с русскими субтитрами. О фильме: Молодая переводчица разрывает исчерпавшие себя отношения и погружается в бесцельные блуждания по знойному городу. На бирже среди финансового хаоса и погони за наживой она знакомится с энергичным биржевым агентом. Вспыхнувшая страсть сталкивает два противоположных характера, обнажая эмоциональную глухоту и внутреннюю пустоту. Герои блуждают по безлюдным улицам геометрических кварталов, тщетно пытаясь преодолеть стену взаимного отчуждения.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Бег – это свобода
Бег – это свобода
по подписке
Сделано в Милане: история Армани и итальянской моды
Сделано в Милане: история Армани и итальянской моды
по подписке
Овсянка для чемпионов
Овсянка для чемпионов
по подписке
Сумерки
Сумерки
по подписке
Биостанция Анива: дело длинной воли
Биостанция Анива: дело длинной воли
по подписке
История бетона
История бетона

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста