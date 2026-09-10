Затмение
улица Ленина, 7
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Спецпоказ на итальянском языке с русскими субтитрами. О фильме: Молодая переводчица разрывает исчерпавшие себя отношения и погружается в бесцельные блуждания по знойному городу. На бирже среди финансового хаоса и погони за наживой она знакомится с энергичным биржевым агентом. Вспыхнувшая страсть сталкивает два противоположных характера, обнажая эмоциональную глухоту и внутреннюю пустоту. Герои блуждают по безлюдным улицам геометрических кварталов, тщетно пытаясь преодолеть стену взаимного отчуждения.
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