Спецпоказ на итальянском языке с русскими субтитрами. О фильме: Случайное знакомство в баре быстро перерастает в тайный роман между зрелым мужчиной и молодой женщиной. Однако героиня не желает мириться с ролью скрытой любовницы и начинает незаметно вторгаться в семейную жизнь партнёра. Записавшись на консультацию к супруге своего избранника — опытному психоаналитику, девушка делится с ней сокровенными переживаниями, не называя имён. Опасная психологическая игра стремительно выходит из-под контроля и подталкивает обе семьи к неизбежному кризису.