О чём говорят любовники
улица Ленина, 7
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Спецпоказ на итальянском языке с русскими субтитрами. О фильме: Случайное знакомство в баре быстро перерастает в тайный роман между зрелым мужчиной и молодой женщиной. Однако героиня не желает мириться с ролью скрытой любовницы и начинает незаметно вторгаться в семейную жизнь партнёра. Записавшись на консультацию к супруге своего избранника — опытному психоаналитику, девушка делится с ней сокровенными переживаниями, не называя имён. Опасная психологическая игра стремительно выходит из-под контроля и подталкивает обе семьи к неизбежному кризису.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи