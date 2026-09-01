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О чём говорят любовники

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ на итальянском языке с русскими субтитрами. О фильме: Случайное знакомство в баре быстро перерастает в тайный роман между зрелым мужчиной и молодой женщиной. Однако героиня не желает мириться с ролью скрытой любовницы и начинает незаметно вторгаться в семейную жизнь партнёра. Записавшись на консультацию к супруге своего избранника — опытному психоаналитику, девушка делится с ней сокровенными переживаниями, не называя имён. Опасная психологическая игра стремительно выходит из-под контроля и подталкивает обе семьи к неизбежному кризису.

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