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Ювелирные панки

Центр культуры «ЦК19»
улица Свердлова, 13

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300₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Кинопоказ в рамках XXVIII Международного фестиваля документальных фильмов «Встречи в Сибири» имени Эллы Давлетшиной. Тебя ждёт знакомство с неигровым кино о новых экотрендах в современном искусстве и экспертный разбор фильма. В программе вечера: Показ фильма «Ювелирные панки» (реж. Маргарита Стельмашонок; производство — «Студия РЕК»; 2025; 27 мин.; 12+). История иркутских мастеров Дмитрия Темникова и Валерии Шафировой — создателей бренда RECCAP. Вместо привычной работы с драгоценными металлами авторы выбрали радикальный художественный жест: создают украшения, мозаичные панно и предметы интерьера из пластикового мусора и вторсырья. О чём фильм Свой метод художники называют «ювелирным панком». Для них это не просто ремесло, а манифест и способ привлечь внимание к городским экологическим проблемам. Они предлагают эстетичные решения — через апсайклинг и трэш-арт. Документальная лента позволяет заглянуть в мастерскую художников и увидеть, как бытовой пластик превращается в концептуальные арт-объекты. Что ещё После показа тебя ждут обсуждение фильма и дискуссия о переосмыслении повседневных материалов в современном искусстве. Обсуждение продлится 15–20 минут.

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