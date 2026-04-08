Центр культуры «ЦК19»
Новосибирск, улица Свердлова, 13
ЦК19 — центр культуры, в котором проходят выставки современного искусства, лекции, встречи с художниками и музыкальные программы. Здесь ты сможешь стать участником диалога между автором и неравнодушными к искусству людьми или просто открыть для себя что-то новое в современном искусстве. Режим работы: Понедельник, вторник - выходной! Среда, четверг, воскресенье с 11:00 до 19:00 Пятница, суббота с 12:00 до 20:00 Обрати внимание, касса закрывается за 30 минут до окончания работы центра. https://cc19.org/
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