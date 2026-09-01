Добро пожаловать в Декорадо
улица Ленина, 7
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Завершение:
600₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Спецпоказ на испанском языке с русскими субтитрами. О фильме: Обыватель средних лет переживает кризис и всё сильнее подозревает, что окружающий мир — сплошная фальшивка, а жизнь подчинена чужому сценарию. Смутные догадки обретают зловещую форму, когда при загадочных обстоятельствах погибает его близкий друг. Пытаясь докопаться до истины, герой сталкивается с влиянием всесильной корпорации, контролирующей каждый шаг горожан. Бунт против искусственного порядка превращается в отчаянную попытку разрушить навязанные иллюзии и вырваться на свободу.
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