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Добро пожаловать в Декорадо

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ на испанском языке с русскими субтитрами. О фильме: Обыватель средних лет переживает кризис и всё сильнее подозревает, что окружающий мир — сплошная фальшивка, а жизнь подчинена чужому сценарию. Смутные догадки обретают зловещую форму, когда при загадочных обстоятельствах погибает его близкий друг. Пытаясь докопаться до истины, герой сталкивается с влиянием всесильной корпорации, контролирующей каждый шаг горожан. Бунт против искусственного порядка превращается в отчаянную попытку разрушить навязанные иллюзии и вырваться на свободу.

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