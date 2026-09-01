Фильм из фестиваля «Встречи в Сибири — 2026». Конкурс короткометражного кино. В фокусе этих картин — отдельная личность с её уязвимостью, тихой борьбой и повседневными победами. Это документальные портреты людей, пытающихся найти свой путь в быстро меняющемся мире. Через внимательное наблюдение авторы доказывают удивительную вещь: чем глубже мы погружаемся в чужую судьбу, тем больше узнаём в ней самих себя. Сила сигнала Елена Мучная (2026, Россия, 48 минут) Юрий Иванов работает электриком в почтовом отделении города Колпашево и Новосёловского сельсовета. Его мечты о путешествиях и ярких фестивалях могли бы разбиться о реальность провинциального быта, но у Юрия хватает смелости и мастерства стать проводником в мир собственных фантазий, «инженером чудес» и нести радость на улицы далёкого сибирского города. Маршрут увечных (Via dei moc) Маурицио Пансери, Альберто Вальтеллина (2026, Италия, 11 минут) Анджело Фантини, выдающийся альпинист 1960-х годов, заново открыл плёнку Super 8, снятую во время первопрохождения скального маршрута по нависающей северной стене вершины Пиццо-делла-Пресолана в Бергамских Альпах. Авторы оцифровывают архивную плёнку и встречаются с Анджело, который на строгом бергамаскском диалекте рассказывает о легендарном восхождении, страсти к фотографии и необычном названии маршрута. Кретинопись Мария Филичева (2025, Россия, 26 минут) «Мы возвращаем природе первозданность!» — под таким девизом волонтёр-энтузиаст Егор вместе с сыновьями Фёдором и Ярославом очищает скалы Байкальского региона от вандальных надписей с помощью лазерной установки, которую приобрёл на собственные деньги. Но не все разделяют эту инициативу: находятся и те, кто считает, что таким образом он уничтожает историю. Снабжая жизнью Елена Шалкина (2025, Россия, 23 минуты) В самом большом в мире порту за полярным кругом работают те, кто обеспечивает суда жизнью: занимается снабжением, поставляет топливо и пресную воду, забирает отходы. Есть ли в этом суровом пространстве место мечтам, романтике и риску? Весёлая грива Евгений Соломин (2025, Россия, 24 минуты) Фильм о фермере-бахчеводе Петре Абрамове, который, преодолевая множество трудностей, выращивает теплолюбивую культуру — арбузы — в Сибири. Пётр — человек увлечённый: агроном, механизатор, мастер на все руки, бесконечно преданный родной земле и сибирской природе. Съёмки проходили в труднодоступном урочище Весёлая Грива — редком природном памятнике реликтовой песчаной обской степи. После сеанса состоится обсуждение с режиссёром фильма «Весёлая грива» Евгением Соломиным. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.