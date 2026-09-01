Каменные боги
улица Ленина, 7
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
Фильм из фестиваля «Встречи в Сибири — 2026». Режиссёр Иван Кастиньейрас возвращается в дом своего детства, чтобы углубиться в легенды и предания окрестностей. Фильм, который снимался более 15 лет, тщательно разграничивает прошлое и настоящее, изображая прекрасную землю и души тех, кто там живёт. После сеанса состоится обсуждение с режиссёром. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи