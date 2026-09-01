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Каменные боги

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

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Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Фильм из фестиваля «Встречи в Сибири — 2026». Режиссёр Иван Кастиньейрас возвращается в дом своего детства, чтобы углубиться в легенды и предания окрестностей. Фильм, который снимался более 15 лет, тщательно разграничивает прошлое и настоящее, изображая прекрасную землю и души тех, кто там живёт. После сеанса состоится обсуждение с режиссёром. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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