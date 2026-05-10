Спецпоказ и онлайн-обсуждение фильма с режиссёром. О фильме: Трое близких друзей отправляются в дорогу к морскому побережью ради необычной цели — помочь одному из них вернуть утраченное обоняние. Простодушная попытка вновь почувствовать запахи окружающего мира перерастает в трогательное летнее странствие. В пути беспечная поездка превращается в поиски ответа на вопрос, как стать настоящим героем. Мысленно обращаясь за поддержкой к легендарным личностям далёких эпох, товарищи учатся понимать себя и беречь искреннюю дружбу. После показа тебя ждёт онлайн-встреча и обсуждение фильма с режиссёром Даниилом Меркуловым.