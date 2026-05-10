ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Лето будет общим

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ и онлайн-обсуждение фильма с режиссёром. О фильме: Трое близких друзей отправляются в дорогу к морскому побережью ради необычной цели — помочь одному из них вернуть утраченное обоняние. Простодушная попытка вновь почувствовать запахи окружающего мира перерастает в трогательное летнее странствие. В пути беспечная поездка превращается в поиски ответа на вопрос, как стать настоящим героем. Мысленно обращаясь за поддержкой к легендарным личностям далёких эпох, товарищи учатся понимать себя и беречь искреннюю дружбу. После показа тебя ждёт онлайн-встреча и обсуждение фильма с режиссёром Даниилом Меркуловым.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Вадим Постильный
Вадим Постильный

от 1000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Невидимый слон
Невидимый слон

1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста