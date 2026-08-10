Здесь архаичный славянский фольклор соединяется с экспрессией панк-рока, танцевальной электроникой и авангардным индустриальным шумом. Это не музейная этнография и не стилизация, а смелый авторский эксперимент, разрушающий жанровые каноны и создающий новую музыкальную реальность. На сцене развернётся плотное, почти кинематографичное звуковое полотно, в котором живой аккордеон и аналоговые синтезаторы взаимодействуют с мощной ритм-секцией. Древние напевы здесь обретают черты футуристического мифа: гипнотические мотивы сменяются взрывными электронными ритмами, увлекая зал от медитативной глубины к полному телесному и эмоциональному раскрепощению. За плечами этого петербургского квартета — более двадцати лет непрерывного поиска и признание на фестивальных сценах Европы, Азии и Америки. Оставаясь уникальным независимым женским составом в отечественной рок-культуре, музыканты превращают каждое выступление в чистую стихию живого звука, свободную от конвейерных шаблонов и искусственного глянца. Для чуткого слушателя этот концерт станет не просто знакомством с редкой полистилистикой, но и мощной эмоциональной перезагрузкой. Искренность подачи, перформативная магия и внутренняя свобода музыкантов дарят редкое ощущение сопричастности к настоящему живому искусству. Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.