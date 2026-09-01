Фильм из фестиваля «Встречи в Сибири — 2026». Конкурс короткометражного кино. Жизнь вдали от мегаполисов подчиняется иным законам и ритмам. Фильмы этой программы исследуют пространства, в которых физическая география напрямую определяет уклад человеческой жизни. Режиссёры обращаются к локальным сюжетам и периферийным маршрутам, внимательно наблюдая за повседневностью. Камера здесь фиксирует неочевидную связь между средой и характером, предлагая зрителю увидеть, как само место действия формирует внутренний мир и судьбу героя. Манси из села Лопаево (Как стать манси) Наталья Саврас (2025, Россия, 39 минут) Василий Лопаев помнит тринадцать поколений своего рода: в старых документах его предки записаны вогулами — так прежде именовали народ манси. Однако родовые угодья на Среднем Урале официально не входят в реестр территорий традиционного проживания коренных этносов Севера. Личная память героя сталкивается с бюрократическим отрицанием, превращая поиск формального признания в попытку отстоять историческое право на собственную идентичность. Бадма Анастасия Свиридова (2025, Россия, 11 минут) В самом засушливом регионе страны, где доступ к питьевой воде есть лишь у малой части жителей, выживание кажется постоянным сопротивлением стихии. Животновод Бадма выбирает иной путь: следуя буддийской оптике и вековому опыту кочевников, он не борется со средой, а нащупывает гармонию внутри неё. Это медитативная хроника человека, нашедшего устойчивость в зыбком и суровом ритме калмыцкой степи. Тень короля (Shadow of the King) Хади Шариати (2024, Иран, 10 минут) Руины охотничьего замка каджарского принца Зелл-эс-Солтана хранят память о катастрофической цене монарших прихотей. Неутолимая страсть правителя к охоте опустошила дикую природу Персии, навсегда уничтожив популяцию каспийского тигра и поставив редких обитателей предгорий на грань исчезновения. Камера исследует безмолвный след насилия над ландшафтом, где архитектурный памятник становится свидетельством невосполнимой утраты. Дархан Владимир Пономарёв, Алексей Лагерев, Даниил Балушкин (2025, Бурятия, 38 минут) В горном улусе Мыла на отрогах Восточного Саяна жизнь хамниганской общины требует ежедневного преодоления изоляции и холода. Опорой для всего селения становится мастер Дондок Доржиевич — хранитель сакрального статуса дархана. В его ремесле парадоксально сходятся разные духовные традиции: будучи шаманистом по родовому призванию, он создаёт каноническую буддийскую атрибутику, соединяя руками мастера разъятый мир и удерживая баланс таёжного уклада. После сеанса состоится обсуждение с режиссёром фильма «Дархан» Владимиром Пономарёвым. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.