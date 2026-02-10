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Карусель. Мистический реализм Вальтера Шписа

Центр культуры «ЦК19»
улица Свердлова, 13

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Завершение:

300₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинопоказ в рамках XXVIII Международного фестиваля документальных фильмов «Встречи в Сибири» имени Эллы Давлетшиной. Тебя ждёт погружение в историю искусства XX века через призму поэтического документального кино, а также кураторский разбор фильма. В программе вечера: Показ фильма «Карусель. Мистический реализм Вальтера Шписа» (реж. Константин Раенок; Россия, 2025; 25 мин.; 18+). Короткометражная поэтическая лента-исследование рассказывает о необыкновенной и драматичной судьбе русско-немецкого художника и музыканта, чья жизнь развивалась на стыке полярных культурных контекстов. О чём фильм Авторы прослеживают путь Шписа: от рождения в Москве и юности в Башкирии через берлинский авангард и работу с культовым режиссёром Фридрихом Вильгельмом Мурнау до переезда на Бали. Именно там художник стал ключевой фигурой местной арт-сцены, представив миру западный взгляд на балийскую культуру в духе мистического реализма. Картина позволяет поразмышлять о миграции художественных смыслов и о том, как оптика одного автора способна перепридумать целую культуру. Что ещё После показа тебя ждёт 15–20-минутное обсуждение фильма. Поговоришь о жанре поэтического эссе в неигровом кино и феномене культурной идентичности.

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