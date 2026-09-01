Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами. О фильме: За закрытыми дверями миланских ателье зарождалась революция, навсегда изменившая представление об элегантности. В центре этой истории — путь к вершинам мировой индустрии, где сдержанный крой бросил вызов пышному декоративизму. Соперничество великих модных домов, союз с кинематографом и железная дисциплина превратили локальный стиль в глобальный феномен. Картина открывает закулисье рождения современной роскоши через откровенные диалоги и архивную хронику.