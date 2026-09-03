Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами. О фильме: Мечтающий о писательской карьере юноша случайно попадает на кухню провинциального ресторана. Хаотичный мир кухонной суеты, жёсткой дисциплины и кулинарного азарта мгновенно затягивает его. Под руководством требовательного шефа летняя подработка превращается в суровую школу взросления. Это история о закалке характера и поиске своего пути, где изнурительный труд открывает дорогу к призванию.