Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами. Перед показом состоится открытый разговор с рестораторами и путешественниками — основателями семейного бренда BH Family Артёмом и Галиной Печёниными. О фильме: В живописном шотландском поселении обычная овсяная каша превращается в предмет высокой страсти и многолетних ритуалов. Каждый год энтузиасты со всего мира съезжаются сюда, чтобы побороться за редкий трофей и доказать своё мастерство. За внешней эксцентричностью состязания скрывается история об уходящей эпохе, преемственности и верности локальным традициям. Это тёплое повествование о том, как скромное увлечение объединяет людей разных культур и наполняет смыслом повседневность.