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Овсянка для чемпионов

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами. Перед показом состоится открытый разговор с рестораторами и путешественниками — основателями семейного бренда BH Family Артёмом и Галиной Печёниными. О фильме: В живописном шотландском поселении обычная овсяная каша превращается в предмет высокой страсти и многолетних ритуалов. Каждый год энтузиасты со всего мира съезжаются сюда, чтобы побороться за редкий трофей и доказать своё мастерство. За внешней эксцентричностью состязания скрывается история об уходящей эпохе, преемственности и верности локальным традициям. Это тёплое повествование о том, как скромное увлечение объединяет людей разных культур и наполняет смыслом повседневность.

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