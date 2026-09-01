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Сумерки

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами. О фильме: Скромная девушка переезжает в пасмурный северный городок и привлекает внимание загадочного одноклассника. За его манящей отстранённостью скрывается тайна: юноша и его семья принадлежат к древнему клану бессмертных созданий, веками скрывающихся среди людей. Вспыхнувшее чувство быстро оборачивается смертельным испытанием для обоих. Появление в окрестностях жестоких охотников ставит жизнь героини под удар, вынуждая возлюбленного нарушить вековые правила ради её спасения.

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